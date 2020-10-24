Команда Маліновського у 5-му турі Серії А несподівано поступилась Сампдорії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Аталанта пропустила від Сампдорії вже на 13-й хвилині – Квальярелла після контратаки з гострого кута загнав круглого у сітку воріт Спортьєлло. На останній хвилині першого тайму Марко виправився відбивши удар з пенальті вищезгаданого форварда "блучерк'яті".

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Після відпочинку Торсбю головою результативно замкнув подачу Янкто на ближню стійку. Під кінець матчу своїм шансом з пенальті скористались господарі – Сапата впевнено переграв Еміля Аудеро і у Аталанти з'явився шанс на порятунок. Проте на другій доданій хвилині Янкто добив бергамасків обвідним ударом з центру штрафного майданчика.

Перемога дозволила Сампдорії зрівнятись за очками з Аталантою (у обох тепер по 9 пунктів) і впритул наблизитись до команди Маліновського.

Інтер перед матчем із Шахтарем переміг Дженоа, Аталанта програла Сампдорії – Маліновський провів невиразні півгодини