Чемпіонат Італії 2020/21, 5-й тур

Аталанта – Сампдорія – 1:3

Голи: Сапата, 80 (пен) – Квальярелла, 13, Торсбю, 59, Янкто, 90+2

Нереалізований пенальті: Квальярелла, 45

Дженоа – Інтер – початок о 19:00

Лаціо – Болонья – початок о 21:45

Аталанта підходила до поєдинку проти Сампдорії на тлі двох кардинально різних за настроєм матчів – у минулому турі Серії А бергамаски програли Наполі, пропустивши чотири голи за тайм, а в ЛЧ вони відвантажили стільки ж у ворота Мідтюлланда. Сьогодні "Богині" була потрібна перемога, але наш Руслан Маліновський почав зустріч в запасі.

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Аталанта першу годину провалила капітально. Вже на 13-й хвилині господарі пропустили внаслідок контратаки з ударом Квальярелли з гострого кута. На 45-й Фабіо ще й змарнував шанс оформити дубль – Спортьєлло потягнув його постріл з пенальті. Втім, за 13 хвилин по перерві голкіпер таки пропустив вдруге – це Торсбю замкнув подачу Янкто на ближню стійку. Гасперіні на 64-й хвилині вирішив рятувати гру, випустивши Маліновського, але не він, а хавбек генуезців Бальде Кейта вирішив прийти на допомогу Аталанті. На 77-й хвилині він сфолив у штрафному, арбітр переглянув повтор і призначив пенальті, а Сапата його реалізував – 1:2.

Втім, на більше бергамасків не вистачило, а вже у компенсований час Янкто добив Аталанту –1:3. Фінальний свисток зафіксував перемогу Сампдорії, Руслан Маліновський завершив матч без ударів, пасів під них та обіграшів на дриблінгу.

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