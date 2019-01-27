Аталанта – Рома – 3:3 – відео голів та огляд матчу

Аталанта та Рома влаштували справжню гольову перестрілку в матчі 21 туру Серії А.

Італія. Серія А, 21 тур

Аталанта – Рома – 3:3

Голи: Кастань, 45, Толої, 59, Сапата, 71 – Джеко, 3, 33, Ель-Шаараві, 41

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Рома не зуміла втримати перемогу над Аталантою. Римляни в першому таймі створили собі комфортну перевагу завдяки дублю Джеко та голу Ель-Шаараві, але Кастань один м'яч відіграв.

По перерві спочатку Толої скоротив відставання до мінімального. На 71 хвилині Сапата з пасу Ілічіча врятував нічию для "бергамаскі", хоча міг зробити це хвилиною раніше, реалізуй він пенальті.