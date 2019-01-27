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Аталанта – Рома – 3:3 – видео голов и обзор матча

27 января 22:40 90 Читати українською
Аталанта – Рома – 3:3 – видео голов и обзор матча
Аталанта – Рома – 3:3 – видео голов и обзор матча

Аталанта и Рома устроили настоящую голевую перестрелку в матче 21 тура Серии А.

Италия. Серия А, 21 тур

Аталанта – Рома – 3:3

Голы: Кастано, 45, Толо, 59, Сапата, 71 – Джеко, 3, 33, Эль-Шаарави, 41

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Рома не сумела удержать победу над Аталантой. Римляне в первом тайме создали себе комфортное преимущество благодаря дублю Джеко и голу Эль-Шаарави, но Кастано один мяч отыграл.

После перерыва сначала Толо сократил отставание до минимального. На 71 минуте Сапата с паса Иличич спас ничью для "бергамаски", хотя мог сделать это минутой раньше, реализуй он пенальти.

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Аталанта - Рома: Воскресенье 27 января 2019

Аталанта
Матч окончен
3 : 3
Рома
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