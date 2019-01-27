Аталанта неймовірно врятувалась у грі з Ромою, Фрозіноне в більшості розгромив Болонью: 21 тур Серії А, матчі неділі

В рамках 21 туру Серії А Аталанта здійснила неймовірний камбек у матчі з Ромою, а СПАЛ – у грі з Пармою. Рахунок та звіт про матчі читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 21 тур

Аталанта – Рома – 3:3

Голи: Кастань, 45, Толої, 59, Сапата, 71 – Джеко, 3, 33, Ель-Шаараві, 41

Нереалізований пенальті: Сапата, 70

Болонья – Фрозіноне – 0:4

Голи: Гільйоне, 18, Чано, 22, 75, Пінамонті, 52

Вилучення: Матьєлло, 13

Парма – СПАЛ – 2:3

Голи: Інглезе, 11 (пен), 53 – Валоті, 70, Петанья, 75, Фарес, 87

Торіно – Інтер – початок матчу о 19:00

Рома не зуміла втримати перемогу над Аталантою. Римляни в першому таймі створили собі комфортну перевагу завдяки дублю Джеко та голу Ель-Шаараві, але Кастань один м'яч відіграв. А по перерві спочатку Толої скоротив відставання до мінімального. На 71 хвилині Сапата з пасу Ілічіча врятував нічию для "бергамаскі", хоча міг зробити це хвилиною раніше, реалізуй він пенальті.

Фрозіноне у більшості розтрощив Болонью. В господарів розпочались проблеми з 13 хвилини, коли Матьєлло отримав пряму червону картку. Рахунок відкрив Гільйоне на 18 хвилині, а на 22 перевагу Фрозіноне подвоїв Чано. По перерві Пінамонті та Чано добили Болонью та встановили остаточний рахунок.

СПАЛ також здійснив камбек у грі з Пармою. Інглезе відкрив рахунок ударом з пенальті на 11 хвилині, а на 53 подвоїв перевагу пармезанців. Проте остання двадцятихвилинка стала вирішальною, адже Валоті, Петанья і Фарес не тільки врятували нічию, а й принесли перемогу СПАЛу.

Завдяки своєму камбеку СПАЛ набрав 21 очко і піднявся на 13 місце, Парма залишилась на 11 позиції. Фрозіноне розтрощив свого конкурента у боротьбі за виживання і набрав 13 очок, що дозволило лише наблизитись до Болоньї, в якої 14 пунктів. Рома з 34 очками залишилась на 5 сходинці, а Аталанта з 32 пунктами розташувалась на 7 місці.