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Аталанта – перший клуб за 87 років, який забив 4 голи за перші 15 хвилин матчу в Серії А

07:30 1056 Читать на русском
Аталанта – перший клуб за 87 років, який забив 4 голи за перші 15 хвилин матчу в Серії А
Аталанта – Болонья / Болонья

Аталанта відзначилась неймовірним досягненням у Серії А.

3’ Йосіп Ілічіч
5’ Йосіп Ілічіч
9’ Ханс Хатебур
15’ Дуван Сапата
 
Рікардо Орсоліні 54’

У матчі 30 туру чемпіонату Італії Аталанта приймала Болонью. Господарі дуже швидку перейшли до активних дій. "Боги" відзначились голами на 3, 5, 9 та 15 хвилинах.

Аталанта розгромила Болонью, забивши 4 голи у перші 15 хвилин: 30-й тур Серії А, матчі четверга

Таким чином Аталанта стала першою командою за 87 років, яка відзначилась 4-ма голами у перші 15 хвилин матчу Серії А. У 1932-у році такою результативністю у перші 15 хвилин матчу відзначився Ювентус у матчі проти Роми.

Після цієї перемоги Аталанта з 51 пунктом продовжила переслідувати Мілан, йдучи на п'ятій позиції. Болонья залишилась з 27 заліковими балами на вісімнадцятому місці.

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Аталанта Аталанта Італія Аталанта - Болонья
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