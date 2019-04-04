Сассуоло вдома розгромив К'єво: 30-й тур Серії А, матчі четверга

В рамках 30-го туру італійської першості К'єво на виїзді зазнав нищівної поразки від Сассуоло (4:0).

Чемпіонат Італії 2018/2019, 30-й тур

Сассуоло – К'єво – 4:0

Голи: Демірель, 4, 45, Локателлі, 47, Беррарді, 57

Нереалізований пенальті: Джакуеріні, 89

Аталанта – Болонья – початок о 22:00

Сассуоло у рідних стінах приймав К'єво, вже на 4-й хвилині відкривши рахунок після того, як Демірель замкнув подачу Ліроли з правого флангу. Джаккеріні на 9-й відквитав цей гол, однак арбітри після перегляду відеоповтору його скасували, а надалі Сассуоло захопив ініціативу й забив другий м'яч на 45-й хвилині – це Демірель після кутового знову опинився кращим на другому поверсі. На початку другого тайму Локателлі та Беррарді провели ще по м'ячу, а гол Джаккеріні на 62-й хвилині знову скасували. На 89-й Емманулеле підвів риску під фіаско веронців, не реалізувавши пенальті.

Таким чином, Сассуоло набрав 35 очок та піднявся на одинадцяту сходинку в турнірній таблиці. К'єво з 11 заліковими балами продовжує її замикати.