Аталанта – первый клуб за 87 лет, который забил 4 гола за первые 15 минут матча в Серии А

Аталанта отметилась невероятным достижением в Серии А.

В матче 30 тура чемпионата Италии Аталанта принимала Болонью. Хозяева очень быструю перешли к активным действиям. "Боги" отличились голами на 3, 5, 9 и 15 минутах.

Таким образом Аталанта стала первой командой за 87 лет, которая отметилась 4-мя голами в первые 15 минут матча Серии А. В 1932-м году такой результативностью в первые 15 минут матча отличился Ювентус в матче против Ромы.

После этой победы Аталанта с 51 пунктом продолжила преследовать Милан, идя на пятой позиции. Болонья осталась с 27 зачетными баллами на восемнадцатом месте.

