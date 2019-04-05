toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ВАЛЕНСИЯ - РЕАЛ МАДРИД

Аталанта – первый клуб за 87 лет, который забил 4 гола за первые 15 минут матча в Серии А

07:30 47 Читати українською
Аталанта – первый клуб за 87 лет, который забил 4 гола за первые 15 минут матча в Серии А
Аталанта – Болонья / Болонья

Аталанта отметилась невероятным достижением в Серии А.

3’ Йосип Иличич
5’ Йосип Иличич
9’ Ханс Хатебур
15’ Дуван Сапата
 
Рикардо Орсолини 54’

В матче 30 тура чемпионата Италии Аталанта принимала Болонью. Хозяева очень быструю перешли к активным действиям. "Боги" отличились голами на 3, 5, 9 и 15 минутах.

Аталанта разгромила Болонью, забив 4 гола в первые 15 минут: 30-й тур Серии А, матчи четверга

Таким образом Аталанта стала первой командой за 87 лет, которая отметилась 4-мя голами в первые 15 минут матча Серии А. В 1932-м году такой результативностью в первые 15 минут матча отличился Ювентус в матче против Ромы.

После этой победы Аталанта с 51 пунктом продолжила преследовать Милан, идя на пятой позиции. Болонья осталась с 27 зачетными баллами на восемнадцатом месте.

Теги
Аталанта Аталанта Италия Аталанта - Болонья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
37
мин
Рух Винники
18:00
Прикарпатье
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук