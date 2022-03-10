Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський чудово проводить перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Байєра.

"Богиня" пропустила від Байєра вже на старті, голом відзначився Арангіс після пасу Вірца. Аталанта зібралась і зрівняла ситуацію на табло.

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Маліновський чудово обстукався з Мурієлем, отримав м'яч в центрі штрафного майданчика і потужно пробив. Майже без шансів для Градецкі.

А вже за дві хвилини Руслан повернув "борг" Луїсу, віддавши йому чудовий пас під удар. Мурієль не схибив, а рахунок став 2:1 на користь бергамасків.

По перерві вболівальники побачили аналогічний сценарій: пас українця і гол колумбійця.

До нинішньої зустрічі в активі Руслана було дев'ять голів та дві результативні передачі в 30 поєдинках за італійський клуб цього сезону.

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