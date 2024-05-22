Аталанта у рамках фінального матчу Ліги Європи УЄФА 2023/24 зіграє з Байєром. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Фінальний матч Ліги Європи 2023/24 між Аталантою та Байєром розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гра пройде на стадіоні Авіва у Дубліні, телетрансляція доступна на MEGOGO. Головний арбітр – Іштван Ковач.

Аталанта – Байєр: анонс фіналу Ліги Європи

Байєр має шанс завоювати требл, якщо переможе в фіналі ЛЄ та тріумфує в фіналі Кубка Німеччини після цього. У поточному сезоні "фармацевти" ще не знали поразок – безпрограшна серія досягла 51 матчу у всіх турнірах, що вже є рекордом. Аталанта, своєю чергою, може виграти свій перший міжнародний трофей.

Німці приїхали до Дубліна без втрат у складі. Сьогодні можуть зіграти усі. Італійці ж мають серйозні проблеми – через пошкодження вилетіли Гольм і Де Роон.

Стартові склади

Аталанта:

Байєр:

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