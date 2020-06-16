Манчестер Юнайтед знайшов у Бундеслізі альтернативу Санчо – ним цікавився Манчестер Сіті

Менеджмент англійського Манчестер Юнайтед продовжує пошуки підсилення в атакувальну лінію у найближче трансферне вікно.

"Червоні дияволи" розглядають варіант із підписанням зірки Байєра Леона Бейлі, стверджує Daily Mail.

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Ямайський вінгер став альтернативою одному з лідерів дортмундської Борусії Джейдону Санчо. "Джмелі" не збираються прощатися із англійцем за менше, ніж 100 млн фунтів. Натомість трансфер Бейлі може коштувати дешевше – орієнтовно 40 млн. Щоправда, МЮ насторожує бліда гра 22-річного ямайця цьогоріч.

У нинішньому сезоні Леон Бейлі провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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