Астон Вілла розглядає можливість підписання Адебайора

Колишній форвард Арсенала та ще кількох європейських топ-клубів Еммануель Адебайор може продовжити кар'єру в Астон Віллі.

Астон Вілла у пошуках форварда звернулась до Еммануеля Адебайора, повідомляє Daily Mirror.

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Зазначається, що бірмінгемці бажають знайти нападника, оскільки основний форвард команди Веслі зазнав серйозної травми та вибув до кінця сезону. Адебайор може стати адекватною заміною, адже має досвід виступів в АПЛ.

До слова, тоголезець перебуває у статусі вільного агента після відходу з Кайсеріспора. В поточному сезоні Адебайор встиг провести 8 матчів у турецькій Суперлізі, забивши 2 голи і віддавши 1 результативну передачу.

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