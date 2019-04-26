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Адебайор зізнався у спробі самогубства – шокуючі деталі

11:42 730 Читать на русском
Адебайор зізнався у спробі самогубства – шокуючі деталі
Еммануель Адебайор / Фото The Eagle

Екс-нападник Реала, який нині захищає кольори турецького Башакшехіра, Еммануель Адебайор розповів несподівані подробиці своєї біографії.

Еммануель Адебайор розповів, що хотів покінчити життя самогубством.

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"Під моєю квартирою була аптека, я купив багато пачок таблеток. Мені не хотіли їх продавати, але я збрехав, що це для благодійності в Того і мені повірили. Я повернувся додому і в мене все було готове для цього.

В останній момент я подзвонив своєму найкращому другу і він сказав мені не поспішати, що у мене ще є причини жити, це мене врятувало", – цитує Адебайора Marca.

За інформацію видання, це вже не перша заява Еммануеля про самогубство, раніше він про це говорив ще у 2017-му.

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Світ Еммануель Адебайор Еммануель Адебайор Реал Мадрид Реал Мадрид Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір
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