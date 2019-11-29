Астон Вілла продовжила контракт з головним тренером

Бірмінгемський клуб пролонгував угоду з Діном Смітом ще на кілька років.

Футбольний клуб Астон Вілла прагне бачити головним тренером Діна Сміта і надалі. Керівництво бірмінгемської команди запропонувало фахівцю продовжити угоду ще на чотири роки. Відтепер 48-річний фахівець керуватиме "левами" до 2023 року.

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Нагадаємо, Сміт очолив Астон Віллу у жовтні 2018 року і вивів її в Прем'єр-лігу. Після 13-ти турів команда посідає 15-ту сходинку, набравши 14 очок.

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