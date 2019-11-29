toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАЛЬМЕ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ВОЛЬФСБУРГ ЛІГА ЄВРОПИ

Астон Вілла продовжила контракт з головним тренером

20:46 188 Читать на русском
Астон Вілла продовжила контракт з головним тренером
Дін Сміт / Фото з відкритих джерел

Бірмінгемський клуб пролонгував угоду з Діном Смітом ще на кілька років.

Футбольний клуб Астон Вілла прагне бачити головним тренером Діна Сміта і надалі. Керівництво бірмінгемської команди запропонувало фахівцю продовжити угоду ще на чотири роки. Відтепер 48-річний фахівець керуватиме "левами" до 2023 року.

Ліверпуль запропонував Астон Віллі провести матч Кубка ліги в Катарі

Нагадаємо, Сміт очолив Астон Віллу у жовтні 2018 року і вивів її в Прем'єр-лігу. Після 13-ти турів команда посідає 15-ту сходинку, набравши 14 очок.

Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Ярмоленко спробує засмутити гранда, дебют Арсенала з новим тренером, екс-кумир знову в Мадриді – топ-матчі євровікенду
Теги
Англія Астон Вілла Астон Вілла Дін Сміт Дін Сміт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
3
хв
Баварія
19:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук