Ліверпуль запропонував Астон Віллі провести матч Кубка ліги в Катарі

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп озвучив цікаву ідею проведення двох матчів мерсисайдців протягом двох днів.

"Ми запитали у Астон Вілли, чи зможе команда прилетіти в Катар і провести з нами матч Кубка ліги там. Поки ми не знаємо, як все буде. У нас є деякі ідеї, але про це ще рано говорити. На цей момент у нас є більш важливі справи, ми визначимось в наступні пару тижнів.

Ліверпуль буде змушений провести два матчі двома різними складами за добу – гру Кубка ліги не переноситимуть

Ми не хочемо мати проблеми з ФІФА, і не хочемо мати проблеми у відносинах з Англійською лігою. Наш клуб поважає всі змагання, в яких бере участь. Все подається так, ніби ми не хочемо брати участь в Кубку ліги, але це не так. Мені не подобається, що в цьому турнірі півфінал складається з двох матчів. А в іншому це непогане змагання.

Якщо дивитися на клубний чемпіонат світу, то там грають лише ті, хто переміг в Лізі чемпіонів. Ми повинні користуватися можливістю взяти участь, тому що ми не граємо там по п'ять мільйонів разів" – поділився Клопп в коментарі Liverpool Echo.

Ліверпуль відмовився від проживання в катарському готелі через історію з порушенням прав людини

Нагадаємо, Ліверпуль має провести матч Кубка ліги проти Астон Вілли 17 грудня, а наступного дня зіграти у півфіналі клубного чемпіонату світу.