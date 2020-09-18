Іспанець підписав довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт чемпіонів Англії. Суму трансферу Ліверпуль не розкриває, однак преса раніше писала про 20 млн фунтів плюс 5 млн бонусами. Тьягу отримав футболку з номером 6.

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За Баварію хавбек виступав з 2013 року. У минулому сезоні Бундесліги 29-річний іспанець провів 24 матчі, в яких відзначився трьома голами. Також Алькантара виграв Лігу чемпіонів разом з мюнхенцями.

Додамо, що Тьягу став другим новачком Ліверпуля цього міжсезоння після захисника Костаса Цімікаса з Олімпіакоса.

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