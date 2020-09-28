В рамках 3-го тура английской Премьер-лиги лондонский Фулхэм в родных стенах разгромно уступил бирмингемской Астон Вилле. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Гостям удалось открыть счет уже на 4-й минуте, когда Джек Грилиш замкнул отличный навес в штрафную в исполнении Макгинна. На 15-й "вилланы" увеличили свое преимущество. Это Хурихэйн ворвался в штрафную зону, получил прекрасную скидку под удар и точно пробил в правый нижний угол.

Во втором тайме Вилла забила еще один – в этот раз отличился Тайрон Мингс, замкнув подачу того же Хурихэйна со штрафного. "Коттеджеры", хоть и всю игру существенно преобладали во владении мячом, однако отквитать хотя бы один гол так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал крупную победу Астон Виллы.

Благодаря победе бирмингемцы поднялись на 4-е место в таблице. В активе команды Смита 6 очков после двух матчей. Фулхэм – безнадежно последний (0 баллов после 3-х поединков).

Лестер разгромил Манчестер Сити на Этихаде – Варди оформил хет-трик, оборона "горожан" устроила "Привоз"