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Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:3 – видео голов и обзор матча

08:00 - Читати українською
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:3 – видео голов и обзор матча
Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:3 / Premierleague.com

Манчестер Юнайтед в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги на выезде разгромил Астон Виллу. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 
Бруну Фернандеш 26’
Мейсон Гринвуд 45+5’
Поль Погба 58’
26’ Бруну Фернандеш
45+5’ Мейсон Гринвуд
58’ Поль Погба

Астон Вилла в первом тайме матча против Манчестер Юнайтед не смогла нанести ни одного удара в створ ворот "красных дьяволов". Зато гости реализовали две из четырех своих попыток. Сначала Бруну Фернандеш заработал пенальти и сам же его исполнил.

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А уже в добавленное к первой сорокапятиминутке время счет удвоил Мейсон Гринвуд. После перерыва свое слово сказал Поль Погба, точно пробив под правую стойку ворот. Гости продолжили владеть подавляющим преимуществом, однако больше голов в матче не было.

Победа принесла Манчестер Юнайтед 58 очков и пятое место в турнирной таблице АПЛ, Астон Вилла 27-ю пунктами – предпоследняя.

Манчестер Юнайтед разгромил Астон Виллу, Тоттенхэм не смог победить Борнмут: 34-й тур АПЛ

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Манчестер Юнайтед установил рекорд результативности АПЛ по интересному показателю
06:30
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Астон Вилла Астон Вилла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия АПЛ Видеоновости Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
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