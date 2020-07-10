Астон Вилла – Манчестер Юнайтед – 0:3 – видео голов и обзор матча

Манчестер Юнайтед в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги на выезде разгромил Астон Виллу. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Астон Вилла в первом тайме матча против Манчестер Юнайтед не смогла нанести ни одного удара в створ ворот "красных дьяволов". Зато гости реализовали две из четырех своих попыток. Сначала Бруну Фернандеш заработал пенальти и сам же его исполнил.

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А уже в добавленное к первой сорокапятиминутке время счет удвоил Мейсон Гринвуд. После перерыва свое слово сказал Поль Погба, точно пробив под правую стойку ворот. Гости продолжили владеть подавляющим преимуществом, однако больше голов в матче не было.

Победа принесла Манчестер Юнайтед 58 очков и пятое место в турнирной таблице АПЛ, Астон Вилла 27-ю пунктами – предпоследняя.

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