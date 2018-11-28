Астана – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич відповів на питання журналістів перед матчем Ліги Європи проти Астани.

"Звичайно, при мінусовій температурі важче пристосуватися до гри. А коли +15, то це комфортні умови для того, щоб грати в футбол. Тепло, вітру немає. Але, думаю, градус гри буде набагато вищим, ніж температура повітря.

У кожного синтетичного газону є своя специфіка. Великого досвіду ігор в таких умовах у нас немає. Так, з Янг Бойз в минулому сезоні ми невдало зіграли на синтетиці, але потім, в груповому турнірі, діяли вже краще – пристосувалися. Така ж гра буде і завтра: чим швидше ми пристосуємось до поля, тим буде простіше нам грати і домагатися необхідного результату.

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Астана давно не проводила офіційних матчів? Команда не перший рік виступає в єврокубках, і не вперше опиняється в такій ситуації. Так що наш суперник, впевнений, знає, як готуватися. Не думаю, що для нас це якась перевага. Ми відштовхуємося від того, що ми – в ігровому тонусі. Про решту можемо тільки робити припущення.

Ми не будемо дивитися на те, як буде грати Яблунець. Тим більше, ми граємо раніше. А свою гру ми завжди будуємо, виходячи з тих футболістів, які є в нашому розпорядженні, і їх ігрових якостей. Якщо ви натякаєте на нічийний підсумок завтрашнього матчу, який нас влаштує, то скажу так: я не знаю команди, яка гратиме на нічию. Кожна команда в будь-якому матчі буде прагнути перемогти.

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Виїзна нічия в Києві для Астани – успіх, для нас – втрата двох очок. Футбол взагалі – гра нелогічна і непередбачувана. Моменти були і у нас, і у Астани. Гра складається з моментів і з того, як вони реалізуються", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.