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Астана – Динамо: тренер господарів Бабаян пообіцяв пробігтись у спідній білизні містом, якщо команда виграє Лігу Європи

14:57 590 Читать на русском
Астана – Динамо: тренер господарів Бабаян пообіцяв пробігтись у спідній білизні містом, якщо команда виграє Лігу Європи
Григорій Бабаян / ФК Астана

Виконувач обов'язків головного тренера Астани Григорій Бабаян поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні матчу Ліги Європи проти Динамо.

"Важливий, складний матч. У нас є проблеми, оскільки закінчився чемпіонат і відсутній ігровий тонус. Будемо готуватися. Астана зробить все, щоб домогтися позитивного результату.

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Ми хочемо виграти – як і Динамо. Хочемо все вирішити тут, в Казахстані. Що стосується Динамо, то у киян немає ніяких проблем. Це хороша команда з хорошим підбором футболістів. Так, вони програли останній матч, але це був хороший матч

Якщо ми виграємо Лігу Європи я готовий пробігтись з журналістами у трусах по Астані", – цитує Бабаяна sports.kz.

Нагадаємо, матч 5 туру Ліги Європи між Астаною та Динамо відбудеться у четвер, 29 листопада, початок матчу заплановано на 17:50. До слова, після 4 турів Астана та Динамо мають однакову кількість очок – по 8. Ренн, який іде третім, має у своєму активі 3 бали.

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Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
до матчу
23
год
:
48
хв
Динамо
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Ліга Європи Астана - Динамо Астана Астана
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