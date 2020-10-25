"Чи варто було призначати пенальті в епізоді з Магуайром? Гарне питання. Коли я був на полі, мені здавалося, що так. Я відчував його руки на своїй шиї і плечах. Суддя може приймати рішення, у нього є VAR. У будь-якому випадку саме арбітр приймає головні рішення, а VAR лише допомагає йому.

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Чому б не витратити 20 секунд, щоб переглянути епізод? Думаю, VAR може працювати набагато краще. Таке трапляється, це футбол, я не вважаю, що пенальті треба ставити після будь-якого контакту. Жорсткі фізичні контакти характерні для Англії. Як світовий футбол, так і АПЛ повинні прагнути до прогресу. Це не критика. Всі ми можемо допомогти нашій лізі стати кращою", – поділився Аспілікуета у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед та Челсі не змогли виявити сильнішого (0:0), а найскандальніший епізод стався між Маугайром та Аспілікуетою, коли перший завалив капітана лондонців у власному штрафному, проте арбітр проігнорував порушення.

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