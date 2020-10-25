"Стоило ли назначать пенальти в эпизоде с Магуайром? Хороший вопрос. Когда я был на поле, мне казалось, что да. Я чувствовал его руки на своей шее и плечах. Судья может принять решение, у него есть VAR. В любом случае, именно арбитр принимает главные решения, а VAR только помогает ему.

Дебют Кавани в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Челси

Это была пограничная ситуация. Почему бы не потратить 20 секунд, чтобы эпизод? Думаю, VAR может работать гораздо лучше. Такое случается, это футбол, я не считаю, что пенальти надо ставить после любого контакта. Жесткие физические контакты характерные для Англии. Как мировой футбол, так и АПЛ должны стремиться к прогрессу. Это не критика. Все мы можем помочь нашей лиге стать лучше", – поделился Аспиликуэта в комментарии Sky Sports.

Напомним, Манчестер Юнайтед и Челси не смогли выявить сильнейшего (0:0), а самый скандальный эпизод произошел между Маугайром и Аспиликуэтой, когда первый завалил капитана лондонцев в собственной штрафной, однако арбитр проигнорировал нарушение.

Манчестер Юнайтед расписал ничью с Челси – Кавани дебютировал, а Лэмпард перехитрил Сульшера