Манчестер Юнайтед та Челсі не змогли виявити сильнішого в рамках 6-го туру АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Челсі на "Футбол 24".

Центральний матч 6-го туру чемпіонату Англії вийшов не настільки яскравим, як того очікували. Перший тайм пройшов майже без моментів, за виключенням кількох спроб Манчестер Юнайтед, однак Менді надійно діяв у воротах (особливо після класного пострілу Мати).

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Челсі ж претендував на пенальті, коли Магуайр завалив Аспілікуету, проте арбітр проігнорував падіння. У другій половині Кавані з'явився на полі, та двічі непогано пробивав, проте команди в підсумку розійшлись миром.

Таким чином, Челсі набрав 9 очок та піднявся на шосте місце, Манчестер Юнайтед з 7 пунктами залишився на п'ятнадцятій позиції.