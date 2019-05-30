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Канте – про відхід Азара: Ми можемо тільки побажати йому всього найкращого

09:28 847 Читать на русском
Канте – про відхід Азара: Ми можемо тільки побажати йому всього найкращого
Еден Азар / Твіттер ЛЄ

Півзахисник Челсі Н'голо Канте прокоментував ймовірний відхід Едена Азара з лондонського клубу.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

"Не варто сумувати. Думаю, що Еден виконав приголомшливу роботу, провів чудовий час в Челсі. Він довго був тут, виграв багато трофеїв, грав приголомшливо в фіналі. Ми раді за нього.

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Я не знаю, що буде далі, але ми можемо тільки побажати йому всього найкращого, бо він багато зробив для Челсі. Було приємно грати з ним, подивимося, що станеться далі", – цитує Канте Goal.com.

Нагадаємо, після фінального матчу Ліги Європи, де Челсі здолав Арсенал, Еден Азар дуже прямолінійно натякнув, що цей матч став для нього останнім у футболці "синіх".

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Теги
Ліга Європи Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Челсі - Арсенал Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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