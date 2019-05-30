Канте – про відхід Азара: Ми можемо тільки побажати йому всього найкращого

Півзахисник Челсі Н'голо Канте прокоментував ймовірний відхід Едена Азара з лондонського клубу.

"Не варто сумувати. Думаю, що Еден виконав приголомшливу роботу, провів чудовий час в Челсі. Він довго був тут, виграв багато трофеїв, грав приголомшливо в фіналі. Ми раді за нього.

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Я не знаю, що буде далі, але ми можемо тільки побажати йому всього найкращого, бо він багато зробив для Челсі. Було приємно грати з ним, подивимося, що станеться далі", – цитує Канте Goal.com.

Нагадаємо, після фінального матчу Ліги Європи, де Челсі здолав Арсенал, Еден Азар дуже прямолінійно натякнув, що цей матч став для нього останнім у футболці "синіх".

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