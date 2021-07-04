"Італія – сильна збірна, яка демонструє чудові результати. Вони зміни свій стиль гри і тепер більше намагаються контролювати м'яч. Дуже складний суперник.

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Мені буде приємно зустрітися з Жоржінью знову. Ось за це я і люблю футбол, завдяки якому ми будемо грати на полі один проти одного за збірні. Він є ключовим гравцем для Італії. У нього є важливі якості, він любить тримати м'яч в ногах і контролювати гру. Якщо нам вдасться його нейтралізувати, то отримаємо більше шансів на вихід у фінал", – сказав Аспілікуета в ефірі Sky Sport Uno.

Нагадаємо, збірні Італії та Іспанії зустрінуться у першому півфіналі чемпіонату Європи. Стартовий свисток на лондонському Вемблі пролунає 6 липня о 22:00.

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