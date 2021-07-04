"Италия – сильная сборная, которая демонстрирует превосходные результаты. Они изменения свой стиль игры и теперь больше пытаются контролировать мяч. Очень сложный соперник.

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Мне будет приятно встретиться с Жоржиньо снова. Вот за это я и люблю футбол, благодаря которому мы будем играть на поле друг против друга за сборные. Он является ключевым игроком для Италии. У него есть важные качества, он любит держать мяч в ногах и контролировать игру. Если нам удастся его нейтрализовать, то получим больше шансов на выход в финал", – сказал Аспиликуэта в эфире Sky Sport Uno.

Напомним, сборные Италии и Испании встретятся в первом полуфинале чемпионата Европы. Стартовый свисток на лондонском Уэмбли прозвучит 6 июля в 22:00.

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