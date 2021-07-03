Унаї Сімон

Вік: 24 роки

Позиція: голкіпер

Клуб: Атлетік Більбао

Transfermarkt: 20 млн євро

Статистика у збірній Іспанії: 12 матчів

"Це була одна з найспокійніших серій пенальті в моїй кар'єрі, тому що ми підготувалися як треба, – стверджував Луїс Енріке після "лотереї" зі Швейцарією. – Ми все відпрацювали на тренуваннях, тому ні мені, ні моєму штабу нічого більше робити не залишалося".

Швейцарія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 1:3) – відео голів і огляд матчу

І справді, серію пенальті Іспанія провела еталонно, якщо не враховувати промахів Бускетса та Родрі. Своє надзвичайно вагоме слово у рамці сказав Унаї Сімон – парирував удари Шера та Аканджі, а також спантеличив Варгаса, який пробив вище воріт.

У нього ідеальний як для голкіпера зріст – 190 сантиметрів. Розпочинав у рідному Атлетіку з Більбао, за який дебютував у 2018-му завдяки травмі основного воротаря басків – Яго Ерреріна. На той момент Сімон вже був чемпіоном Європи-2015 у складі збірної Іспанії U-19. У дебютному сезоні провів за Атлетік 11 матчів в усіх турнірах (7 – у Ла Лізі). А вже у розіграші 2019/20 Унаї впевнено посів місце першого номера команди. Принагідно додав до своєї скарбнички золоту медаль чемпіонату Європи-2019 серед 21-річних.

Попередній сезон – третій "дорослий" у кар’єрі Сімона. Він відіграв у Ла Лізі 37 матчів із 38, і попри те, що Атлетік фінішував дев’ятим, оборона басків виявилася шостою за надійністю тилів – 42 пропущених. У цьому величезна заслуга нашого героя у рукавичках. До речі, у січні цього року Сімон допоміг Атлетіку задушити Барсу в поєдинку за Суперкубок Іспанії. Той феєричний матч ви ще повинні пам’ятати. Якщо ж цікавитеся іспанським футболом предметно, то можете без проблем пригадати ще й чвертьфінал Кубка 2019/20, коли Атлетік завдяки Сімону не пропустив від каталонців жодного гола, а попереду знайшов і реалізував один із своїх шансів. Трохи раніше, незадовго до цієї дуелі, іспанські ЗМІ активно педалювали новину, що Унаї зацікавив Реал та може стати серйозною альтернативою Куртуа (і конкурентом Луніна, звісно ж). Не зрослося.

Можливо, розвідників Королівського клубу насторожила не лише висока ціна за молодого стража воріт, а ще й його нестабільність. Адже попри хорошу реакцію та окремі феєричні матчі, Сімон грішив несподіваними ляпсусами. Міг зненацька, у невинній ситуації, випустити м’яч із рук або помилитися на виході.

За національну збірну Іспанії він дебютував у листопаді 2020-го. А вже у березні цього року привіз у свої ворота ідіотський гол. "Фурія" приймала Косово, на 70-ій хвилині Унаї невиправдано вибіг за межі штрафного майданчика на перехоплення довгої передачі суперника і… відпустив м’яч. Бесару Халімі залишалося влучити у порожні ворота метрів із сорока.

Луїс Енріке продовжив обдаровувати голкіпера своєю довірою. Тренер зробив на нього ставку навіть під час Євро-2020, ледь не поплатившись за це. У матчі 1/8 фіналу Сімон не впорався із незручною передачею Педрі – божевільний автогол вивів уперед збірну Хорватії. Згодом Унаї пропустив ще двічі. Достатньо причин, щоб на Швейцарію спробувати когось іншого – Де Хеа або ж Роберта Санчеса. Проте Енріке продовжив гнути свою лінію, а Сімон сповна використав шанс реабілітуватися за всі попередні факапи. Іспанія – у півфіналі. Хто б міг у це повірити після їхніх стартових матчів на Євро-2020?

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