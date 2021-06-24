Євро-2020: турнірна сітка і розклад матчів – визначилися потенційні суперники збірної України
Після завершення групового турніру чемпіонату Європи-2020 стали відомі не лише пари 1/8 фіналу, а й подальший турнірний розклад.
1/8 фіналу
1. Уельс – Данія (19:00, 26 червня, Амстердам)
2. Італія – Австрія (22:00, 26 червня, Лондон)
3. Нідерланди – Чехія (19:00, 27 червня, Будапешт)
4. Бельгія – Португалія (22:00, 27 червня, Севілья)
5. Хорватія – Іспанія (19:00, 28 червня, Копенгаген)
6. Франція – Швейцарія (22:00, 28 червня, Бухарест)
7. Англія – Німеччина (19:00, 29 червня, Лондон)
8. Швеція – Україна (22:00, 29 червня, Глазго).
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1/4 фіналу
ЧФ1: Франція/Швейцарія – Хорватія/Іспанія (19:00, 2 липня, Санкт-Петербург)
ЧФ2: Бельгія / Португалія – Італія / Австрія (22:00, 2 липня, Мюнхен)
ЧФ3: Нідерланди / Чехія – Уельс / Данія (19:00, субота, 3 липня, Баку)
ЧФ4: Швеція/Україна – Англія / Німеччина (22:00, 3 липня, Рим).
1/2 фіналу
Переможець чвертьфіналу 2 – переможець чвертьфіналу 1 (22:00, 6 липня, Лондон).
Переможець чвертьфіналу 4 – переможець чвертьфіналу 3 (22:00, 7 липня, Лондон).
Фінал
Переможець півфіналу 2 – переможець півфіналу 1 (22:00, 11 липня, Лондон).
Час початку матчів – київський.
Нагадаємо, збірна України посіла 3 місце у своїй групі, але опинилася в четвірці найкращих 3-х команд чемпіонату Європи та потрапила у плей-офф вперше у своїй історії.
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