Чикаго Файр в ніч проти четверга переміг Торонто у чемпіонаті. Долю зустрічі вирішили два швидкі голи господарів – дубль оформив Джон Дуран.

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Особливо красивим вийшов другий гол. Не стільки гол, скільки асист. Гутьєррес на власній половині, притиснутий до бокової лінії, одним дотиком п'ятою елегантно прийняв і відразу прокинув м'яч далі. Дуран реалізував вихід сам на сам з воротарем.

Ця перемога стала лише 5 в сезоні для Чикаго. Команда Джердана Шакірі лише сьогодні піднялася з дна таблиці Східної конференції.