Асист року – команда Шакірі забила розкішний гол в МЛС
14 липня 11:31 - Читать на русском
Американський хавбек Браян Гутьєррес віддав одну з найкращих гольових передач в історії МЛС.
Чикаго Файр в ніч проти четверга переміг Торонто у чемпіонаті. Долю зустрічі вирішили два швидкі голи господарів – дубль оформив Джон Дуран.
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Особливо красивим вийшов другий гол. Не стільки гол, скільки асист. Гутьєррес на власній половині, притиснутий до бокової лінії, одним дотиком п'ятою елегантно прийняв і відразу прокинув м'яч далі. Дуран реалізував вихід сам на сам з воротарем.
Ця перемога стала лише 5 в сезоні для Чикаго. Команда Джердана Шакірі лише сьогодні піднялася з дна таблиці Східної конференції.
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