Асист Довбика та хет-трик Морати у відеоогляді матчу Жирона – Атлетіко – 4:3
Жирона та Атлетіко влаштували справжню перестрілку, яка завершилась на користь Довбика і Ко. Артем міг забити вже на 30-й секунді, але після класної передачі Савіо пробив вище воріт. Валері був точнішим – з його ударом у нижній кут Облак не впорався.
Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко – 7 голів, 5-й асист Довбика, продовження чемпіонської казки
Мората на 14-й хвилині відновив статус-кво, але Савіо знову вивів Жирону вперед, а Блінд після тонкої передачі Довбика наприкінці першого тайму встановив комфортну перевагу. Мората оформив дубль, а в компенсований час міг зіпсувати настрій Жироні, але його гол скасували після перегляду VAR. Втім, Альваро забив майже одразу по перерві.
Але Жирона вирвала перемогу на 90+1. Іван Мартін увійшов у штрафний, опинився в оточенні кількох захисників та пробив – м'яч залетів у дальній верхній кут.