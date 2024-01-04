Жирона вирвала перемогу над Атлетіко в матчі 19-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Жирона – Атлетіко на "Футбол 24".

Жирона та Атлетіко влаштували справжню перестрілку, яка завершилась на користь Довбика і Ко. Артем міг забити вже на 30-й секунді, але після класної передачі Савіо пробив вище воріт. Валері був точнішим – з його ударом у нижній кут Облак не впорався.

Жирона на останніх хвилинах вирвала перемогу над Атлетіко – 7 голів, 5-й асист Довбика, продовження чемпіонської казки

Мората на 14-й хвилині відновив статус-кво, але Савіо знову вивів Жирону вперед, а Блінд після тонкої передачі Довбика наприкінці першого тайму встановив комфортну перевагу. Мората оформив дубль, а в компенсований час міг зіпсувати настрій Жироні, але його гол скасували після перегляду VAR. Втім, Альваро забив майже одразу по перерві.

Але Жирона вирвала перемогу на 90+1. Іван Мартін увійшов у штрафний, опинився в оточенні кількох захисників та пробив – м'яч залетів у дальній верхній кут.