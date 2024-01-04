Жирона вырвала победу над Атлетико в матче 19-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор поединка Жирона – Атлетико на "Футбол 24".

Жирона и Атлетико устроили настоящую перестрелку, которая завершилась в пользу Довбика и Ко. Артём мог забить уже на 30-й секунде, но после классной передачи Савио пробил выше ворот. Валери был точнее – с его ударом в нижний угол Облак не справился.

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Мората на 14-й минуте восстановил статус-кво, но Савио снова вывел Жирону вперед, а Блинд после тонкой передачи Довбика в конце первого тайма установил комфортное преимущество. Мората оформил дубль, а в компенсированное время мог испортить настроение Жироне, но его гол отменили после просмотра VAR. Впрочем, Альваро забил почти сразу после перерыва.

Но Жирона вырвала победу на 90+1. Иван Мартин вошел в штрафную, оказался в окружении нескольких защитников и пробил – мяч залетел в дальний верхний угол.