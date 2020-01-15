Реал домовився про перехід ван де Беека, – журналіст

Мадридський Реал підпише хавбека амстердамського Аякса Донні ван де Беека.

Королівський клуб досяг домовленості з Аяксом про перехід Донні ван де Беека влітку цього року, інформує головний оглядач нідерландського видання De Telegraaf Валентейн Дріссен. Очікується, що сума трансферу складе 55 млн євро.

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"Він не піде взимку, але після завершення сезону перейде в Реал. Так і запишіть. Все вже узгоджено. Манчестер Юнайтед не варто більше звертатися", – сказав Дріссен в програмі Veronica Inside.

Зазначимо, що в поточному сезоні 22-річний хавбек зіграв 16 матчів за Аякс в чемпіонаті Нідерландів, у яких забив 6 голів. Також у його активі 2 точних удари в 5 матчах Ліги чемпіонів.

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