Півзахисник Десни Леван Арвеладзе покинув чернігівський клуб, повідомляє FootBoom.

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У 28-річного хавбека завершився контракт з командою Олександра Рябоконя і він отримав статус вільного агента.

"Я відмовився від пропозиції залишитись у чернігівській команді", – коротко резюмував джерелу свій відхід Арвеладзе.

Нагадаємо, Леван захищав кольори Десни з січня 2020 року (а також з 2016 ро 2018 рр.). У поточному сезоні провів за сіверян 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Тransfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро. Півзахисника дуже хоче бачити у своєму складі першолігове Полісся Юрія Калітвінцева.

До слова, Десна переживає справжню кадрову катастрофу: раніше клуб офіційно покинули форвард Пилип Будківський, півзахисники Андрій Тотовицький та Владлен Юрченко. Владислав Калітвінцев готується розірвати контракт, а Сергій Болбат повернувся у Шахтар після завершення оренди.

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