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Артур вилетів на місяць, Мессі може пропустити матч з Атлетіком

15:39 220 Читать на русском
Артур вилетів на місяць, Мессі може пропустити матч з Атлетіком
Артур / Фото Yahoo Sport

Барселона зіткнулась із кадровими проблемами перед матчем 23 туру Ла Ліги проти Атлетіка.

Півзахисник Барселони Артур Мело зазнав травми під час тренування і пропустить близько місяця, повідомляє Marca. Таким чином, бразилець не зіграє проти Ліона в Лізі чемпіонів і ризикує пропустити матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Іспанії з Реалом, який відбудеться 27 лютого.

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Також, за інформацією джерела, поєдинок проти Атлетіка ризикує пропустити головна зірка "блаугранас" Ліонель Мессі, який отримав пошкодження минулого тижня в грі з Валенсією, а проти Реала вийшов лише в середині 2 тайму.

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Атлетік - Барселона: Неділя 10 лютого 2019

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Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Атлетік Атлетік Барселона Барселона Артур Артур Атлетік - Барселона
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