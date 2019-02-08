Артур вылетел на месяц, Месси может пропустить матч с Атлетиком

Барселона столкнулась с кадровыми проблемами перед матчем 23 тура Ла Лиги против Атлетика.

Полузащитник Барселоны Артур Мело получил травму во время тренировки и пропустит около месяца, сообщает Marca. Таким образом, бразилец не сыграет против Лиона в Лиге чемпионов и рискует пропустить ответный матч 1/2 финала Кубка Испании с Реалом, который состоится 27 февраля.

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Также, по информации источника, поединок против Атлетика рискует пропустить главная звезда "блаугранас" Лионель Месси, получивший повреждение на прошлой неделе в игре с Валенсией, а против Реала вышел лишь в середине 2 тайма.

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