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Артур погодився на перехід в Ювентус – Барселона близька до омріяного бартеру

11:52 421 Читать на русском
Артур погодився на перехід в Ювентус – Барселона близька до омріяного бартеру
Артур

Чемпіони Іспанії та Італії все ж зможуть реалізувати гучний обмін півзахисниками – Артур і П'яніч поїдуть в протилежних напрямках.

Барселона мріє про Міралема П'яніча та всіма способами намагається організувати бартер. Ювентус вимагає Артура в обмін на свого хавбека. Каталонців це влаштовує, але переговори загальмувала відмова 23-річного хавбека, який був категорично проти свого трансферу.

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Втім, плани Артура в останні дні змінилися. Він погодився на переговори з Ювентусом і вже навіть дав добро на трансфер, повідомляє Football Italia з посиланням на Tuttosport. Джерело запевняє, що футболіст тренується з резервом Барселони та згоден переїхати в Турин.

Кіке Сетьєн також погодився на цей бартер. Скоріш за все, Ювентусу ще доведеться трішки доплатити. У нинішньому сезоні Ла Ліги Артур провів 16 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів.

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