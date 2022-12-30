Можливий перехід Михайла Мудрика в АПЛ все ще під питанням. Шахтар та Арсенал мають розбіжності в сумі.

"Арсенал вважає оцінку Шахтарем Михайла Мудрика трохи смішною (100 мільйонів євро), враховуючи відсутність ігрового часу у нього на великих турнірах і лише невелику кількість матчів за збірну України.

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"Каноніри" переконані, що Шахтар використовує трансфер Антоні в Манчестер Юнайтед в оцінці Мудрика. Арсенал же вважає, що "гірники" мають орієнтуватись на перехід Коді Гакпо в Ліверпуль, як на більш реалістичну угоду (40-50 мільйонів)", – зауважив журналіст Коннор Хумм.

Додамо, що в нинішньому сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів, оформивши 10 голів та 8 асистів. Контракт вінгера з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року. Михайла активно сватають до Арсенала, але клуби ще не домовились про суму переходу.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?