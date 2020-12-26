Артета відзначив силу Челсі перед очною зустріччю в АПЛ
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився очікуваннями від матчу 15-го туру АПЛ проти Челсі.
"У Челсі відмінна команда, в якій виступають великі гравці. Команда, з якою ми грали кілька місяців тому в Кубку Англії, була кращою. Наразі ми говоримо про найсильнішу команду АПЛ. Вони проробляють хорошу роботу, і тренер робить хорошу роботу.
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Команда Лемпарда сповнена впевненості в своїх силах. Незважаючи на поразки, вони повернулися до перемог. Челсі напевно буде боротися за перше місце. Арсенал щотижня намагається поліпшити результат, але з різних причин нічого не виходить. Ми повинні були перемагати в матчах з Бернлі, Саутгемптоном, Евертоном. Ми повинні змінити ситуацію", – наводить слова Артети Goal.
Зазначимо, що Арсенал прийматиме вдома Челсі вже сьогодні, 26 грудня, початок зустрічі о 19:30.
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