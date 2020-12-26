Артета отметил силу Челси перед очной встречей в АПЛ
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ против Челси.
"У Челси отличная команда, в которой выступают крупные игроки. Команда, с которой мы играли несколько месяцев назад в Кубке Англии, была лучше. Сейчас мы говорим о сильнейшей команде АПЛ. Они проделывают хорошую работу, и тренер делает хорошую работу.
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Команда Лэмпарда полна уверенности в своих силах. Несмотря на поражение, они вернулись к победам. Челси наверняка будет бороться за первое место. Арсенал еженедельно пытается улучшить результат, но по разным причинам ничего не получается. Мы должны были побеждать в матчах с Бернли, Саутгемптоном, Эвертоном. Мы должны изменить ситуацию", – приводит слова Артеты Goal.
Отметим, что Арсенал будет принимать дома Челси уже сегодня, 26 декабря, начало встречи в 19:30.
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