"Під час виборів президента Барселони завжди будуть спекуляції. Вочевидь, це великий клуб. Мене там виховали, тому зв'язок з цією командою залишиться назавжди. Втім, я повністю зосереджений на роботі, яку виконую тут. Нам ще багато чого потрібно здійснити, і я справді отримую від цього процесу задоволення.

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Я відчуваю привілей керувати цим футбольним клубом і я надзвичайно щасливий. Сьогодні і завтра я – менеджер футбольного клубу Арсенал. Мені це дуже подобається, і я хочу зробити ще більше, ніж те, що ми вже зробили", – цитує Артету Sky Sports.

Нагадаємо, у пресі з'явились чутки про запрошення іспанського фахівця до Барселони, якщо новим президентом "блаугранас" стане Жоан Лапорта. Артета розпочинав тренерську кар'єру помічником Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. У грудні 2019 року очолив лондонський Арсенал – його контракт з "канонірами" розрахований до червня 2023 року.

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