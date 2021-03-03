Артета відреагував на чутки про інтерес Барселони
Головний тренер Арсенала Мікель Артета намагається не звертати увагу на спекуляції.
"Під час виборів президента Барселони завжди будуть спекуляції. Вочевидь, це великий клуб. Мене там виховали, тому зв'язок з цією командою залишиться назавжди. Втім, я повністю зосереджений на роботі, яку виконую тут. Нам ще багато чого потрібно здійснити, і я справді отримую від цього процесу задоволення.
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Я відчуваю привілей керувати цим футбольним клубом і я надзвичайно щасливий. Сьогодні і завтра я – менеджер футбольного клубу Арсенал. Мені це дуже подобається, і я хочу зробити ще більше, ніж те, що ми вже зробили", – цитує Артету Sky Sports.
Нагадаємо, у пресі з'явились чутки про запрошення іспанського фахівця до Барселони, якщо новим президентом "блаугранас" стане Жоан Лапорта. Артета розпочинав тренерську кар'єру помічником Хосепа Гвардіоли у Манчестер Сіті. У грудні 2019 року очолив лондонський Арсенал – його контракт з "канонірами" розрахований до червня 2023 року.
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