"Во время выборов президента Барселоны всегда будут спекуляции. Очевидно, это большой клуб. Меня там воспитали, поэтому связь с этой командой останется навсегда. Впрочем, я полностью сосредоточен на работе, которую выполняю здесь. Нам еще многое нужно осуществить, и я действительно получаю от этого процесса удовольствие.

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Я чувствую привилегию руководить этим футбольным клубом и я очень счастлив. Сегодня и завтра я – менеджер футбольного клуба Арсенал. Мне это очень нравится, и я хочу сделать еще больше, чем то, что мы уже сделали", – цитирует Артету Sky Sports.

Напомним, в прессе появились слухи о приглашении испанского специалиста в Барселону, если новым президентом "блаугранас" станет Жоан Лапорта. Артета начинал тренерскую карьеру помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. В декабря 2019 года возглавил лондонский Арсенал – его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2023 года.

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