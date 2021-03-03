Артета отреагировал на слухи об интересе Барселоны
Главный тренер Арсенала Микель Артета старается не обращать внимание на спекуляции.
"Во время выборов президента Барселоны всегда будут спекуляции. Очевидно, это большой клуб. Меня там воспитали, поэтому связь с этой командой останется навсегда. Впрочем, я полностью сосредоточен на работе, которую выполняю здесь. Нам еще многое нужно осуществить, и я действительно получаю от этого процесса удовольствие.
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Я чувствую привилегию руководить этим футбольным клубом и я очень счастлив. Сегодня и завтра я – менеджер футбольного клуба Арсенал. Мне это очень нравится, и я хочу сделать еще больше, чем то, что мы уже сделали", – цитирует Артету Sky Sports.
Напомним, в прессе появились слухи о приглашении испанского специалиста в Барселону, если новым президентом "блаугранас" станет Жоан Лапорта. Артета начинал тренерскую карьеру помощником Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити. В декабря 2019 года возглавил лондонский Арсенал – его контракт с "канонирами" рассчитан до июня 2023 года.
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