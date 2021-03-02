"Це погано для іміджу клубу. Нам доведеться почекати і подивитися, що станеться. Мене в цей час не було в клубі. Ми нічого не можемо з цим вдіяти, нам потрібно просто зосередитися на футболі.

Бартомеу затриманий поліцією – масові арешти в Барселоні через брудну кампанію проти Мессі та інших гравців

Коли я дізнався про затримання Бартомеу, я був вражений. Я добре знаю його і Оскара Грау, якого теж затримали. Мені шкода їх, бо у нас з ними були спільні важливі моменти. Для мене Бартомеу завжди був винятковою людиною", – наводить слова Кумана Diario Sport.

Нагадаємо, що Жозеп Бартомеу подав у відставку 27 жовтня 2020-го, після того як сосіос висловили йому вотум недовіри. Управління клубом перейшло до рук тимчасової адміністрації на чолі з Карлосом Тускетсом. Вибори нового президента відбудуться 7 березня цього року. За вакантну посаду поборяться Жоан Лапорта, Віктор Фонт і Тоні Фрейша.

"Нам дали чотири презервативи та вазелін": екс-президент Барси – про першу ніч у в'язниці, Неймара і кращого за Мессі