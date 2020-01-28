Артета розповів про трансферні плани Арсенала після травми Мустафі

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтвердив, що клуб активізується на трансферному ринку після травми центрального захисника Шкодрана Мустафі.

"Зазвичай, коли гравець завчасно покидає поле, то ні про що хороше це не говорить. Наш медицинський штаб оцінить його стан, після чого ми будемо знати терміни його відновелння.

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Але ситуація з Мустафі нічого не змінює. Ми перебуваємо на ринку і намагаємось підписати одного-двох гравців. Будемо діяти виходячи з тих ресурсів, які у нас є. Маємо певні варіанти, постараємося їх здійснити.

Щодо інформації про можливий відхід Обамеянга в Барселону, то я на сто відсотків хочу, щоб він залишився. Ми з нетерпінням чекаємо, коли він повернеться на поле після дискваліфікації", – цитує Артету BT Sport.

Зазначимо, що Мустафі зазнав травми у вчорашньому матчі Кубка Англії проти Борнмута (2:1). Раніше стало відомо про інтерес Арсенала до захисника Шахтаря Миколи Матвієнка.

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