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Артета рассказал о трансферных планах Арсенала после травмы Мустафи

12:22 42 Читати українською
Артета рассказал о трансферных планах Арсенала после травмы Мустафи
Микель Артета / ВВС

Главный тренер Арсенала Микель Артета подтвердил, что клуб активизируется на трансферном рынке после травмы центрального защитника Шкодрана Мустафи.

"Обычно, когда игрок заранее покидает поле, то ни о чем хорошем это не говорит. Наш медицинский штаб оценит его состояние, после чего мы будем знать сроки его видновелння.

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Но ситуация с Мустафи ничего не меняет. Мы находимся на рынке и стараемся подписать одного-двух игроков. Будем действовать исходя из тех ресурсов, которые у нас есть. Есть определенные варианты, постараемся их осуществить.

Что касается информации о возможном уходе Обамеянга в Барселону, то я на сто процентов хочу, чтобы он остался. Мы с нетерпением ждем, когда он вернется на поле после дисквалификации", – цитирует Артета BT Sport.

Отметим, что Мустафи получил травму во вчерашнем матче Кубка Англии против Борнмута (2:1). Ранее стало известно об интересе Арсенала к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко.

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Теги
Англия Трансферы Арсенала Микель Артета Микель Артета Шкодран Мустафи Шкодран Мустафи Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Арсенал
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