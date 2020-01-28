Артета рассказал о трансферных планах Арсенала после травмы Мустафи

Главный тренер Арсенала Микель Артета подтвердил, что клуб активизируется на трансферном рынке после травмы центрального защитника Шкодрана Мустафи.

"Обычно, когда игрок заранее покидает поле, то ни о чем хорошем это не говорит. Наш медицинский штаб оценит его состояние, после чего мы будем знать сроки его видновелння.

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Но ситуация с Мустафи ничего не меняет. Мы находимся на рынке и стараемся подписать одного-двух игроков. Будем действовать исходя из тех ресурсов, которые у нас есть. Есть определенные варианты, постараемся их осуществить.

Что касается информации о возможном уходе Обамеянга в Барселону, то я на сто процентов хочу, чтобы он остался. Мы с нетерпением ждем, когда он вернется на поле после дисквалификации", – цитирует Артета BT Sport.

Отметим, что Мустафи получил травму во вчерашнем матче Кубка Англии против Борнмута (2:1). Ранее стало известно об интересе Арсенала к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко.

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