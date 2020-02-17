Артета посочувствовал Манчестер Сити из-за дисквалфикации из Лиги чемпионов – испанец начинал сезон в клубе Зинченко

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о решении УЕФА дисквалифицировать Манчестер Сити на два следующих сезона Лиги чемпионов.

"Для них все очень трудно, хотя теперь меня это уже не касается.

Арсенал разгромил Ньюкасл, Тоттенхэм вырвал победу у Астон Виллы: 26-й тур АПЛ, воскресенье

Я хочу только лучшего для Манчестер Сити, Пепа, игроков. Желаю этому клубу только положительных и хороших вещей. Нам стоит сосредоточиться на собственных выступлениях и сделать все от себя зависящее", – цитирует Артету ВВС.

Напомним, испанский специалист начинал сезон 2019/20 в тренерском штабе Гвардиолы. Дисквалификация Манчестер Сити может помочь Арсеналу добыть место в зоне Лиги чемпионов, если "канониры" займут пятую позицию АПЛ.

Історична дискваліфікація Манчестер Сіті: головні питання та відповіді – Гвардіола, шейх, Зінченко, суди, інші загрози