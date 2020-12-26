"Ви відчуваєте, що нам не вистачало впевненості в певні моменти, але готовність хлопців боротися не можна ставити під сумнів. Кращі ліки в таких ситуаціях – це перемога.

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Кожна поразка – це ще один болючий момент, ще одне розчарування, ще одна ситуація, в якій потрібно сильно працювати, і це забирає багато енергії. Я повинен захищати гравців, і я продовжу це робити, поки бачу, що вони намагаються показувати максимум. Які б помилки вони не допускали, я буду підтримувати їх до самого кінця.

Ми намагаємося відповісти грою на полі щотижня, але з різних причин не досягаємо позитивного результату. Ми повинні були перемогти Бернлі, Саутгемптон і Евертон. Ми маємо змінити ситуацію. Нам не щастить, і це повинно різко змінитися, адже інакше дуже складно перемагати в Прем'єр-лізі", – цитує Артету Reuters.

До слова, "каноніри" після 14 турів розташувались на 15 сходинці. Вже сьогодні, 26 грудня, Арсенал зіграє з Челсі.

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