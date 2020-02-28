Артета – про виліт Арсенала з Ліги Європи: Це дуже боляче і жорстоко

Головний тренер Арсенала Мікель Артета підсумував виступ своєї команди у другому матчі 1/16 Ліги Європи проти Олімпіакоса (1:2).

"Це дуже боляче. У нас були серйозні плани на цей турнір. Для нас це було дуже важливо. Гра вийшла дуже складною емоційно.

Розкішна бісіклета Обамеянга і трагічна кінцівка у відеоогляді матчу Арсенал – Олімпіакос – 1:2

Ми намагалися і намагалися, знову і знову, ми віддали все. Вони захищалися дуже глибоко. Ми встигли забити, але потім пропустили, знову після стандарту. Атакувати проти 10 гравців – дуже складно. Я відчував, що ми створили достатньо шансів для комфортної перемоги. Цього не сталося, але нам варто було краще контролювати гру в останні 5 хвилин.

Не думаю, що гравці були самовпевнені до матчу, вони знали, що це буде важко. Це жорстоко. Це величезне розчарування, але в той же час я дуже пишаюся гравцями, це було б неймовірним підйомом. Хлопці знають, що я підтримую їх, але це дуже боляче", – цитує Артету ВВС.

Нагадаємо, Арсенал був фіналістом минулого розіграшу Ліги Європи, однак у вирішальному матчі поступився Челсі (1:4).

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