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Розкішна бісіклета Обамеянга і трагічна кінцівка у відеоогляді матчу Арсенал – Олімпіакос – 1:2

09:31 473 Читать на русском
Розкішна бісіклета Обамеянга і трагічна кінцівка у відеоогляді матчу Арсенал – Олімпіакос – 1:2
Арсенал – Олімпіакос – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал не впорався з Олімпіакосом (1:2) у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів гри.

113’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
Папе Сіссе 53’
Юссеф Ель-Арабі 119’
53’ Папе Сіссе
113’ П'єр-Емерік Обамеянг
119’ Юссеф Ель-Арабі

Лондонці явно були налаштовані економити сили після мінімальної перемоги на виїзді. Команда Артети втримала свої ворота "сухими" в першому таймі, однак вже у дебюті другої половини захисник Олімпіакоса Папе Сіссе розстріляв Лено після подачі з кутового. Довелося грати екстра-тайми.

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Арсенал влаштував навалу на ворота суперника, яка принесла свої плоди лише на 113 хвилині – Обамеянг розкішним ударом через себе зрівняв рахунок. Втім, "каноніри" не втримали необхідний результат. Черговий провал в центрі оборони, і Ель-Арабі доводить своїх партнерів та вболівальників до екстазу. На останніх секундах той-таки Обамеянг мав розкішну нагоду врятувати становище господарів, однак схибив з кількох метрів – 1:2.

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Ліга Європи Відеоновини Арсенал Арсенал Арсенал - Олімпіакос Олімпіакос Олімпіакос
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