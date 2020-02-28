Розкішна бісіклета Обамеянга і трагічна кінцівка у відеоогляді матчу Арсенал – Олімпіакос – 1:2

Арсенал не впорався з Олімпіакосом (1:2) у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та головних моментів гри.

Лондонці явно були налаштовані економити сили після мінімальної перемоги на виїзді. Команда Артети втримала свої ворота "сухими" в першому таймі, однак вже у дебюті другої половини захисник Олімпіакоса Папе Сіссе розстріляв Лено після подачі з кутового. Довелося грати екстра-тайми.

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Арсенал влаштував навалу на ворота суперника, яка принесла свої плоди лише на 113 хвилині – Обамеянг розкішним ударом через себе зрівняв рахунок. Втім, "каноніри" не втримали необхідний результат. Черговий провал в центрі оборони, і Ель-Арабі доводить своїх партнерів та вболівальників до екстазу. На останніх секундах той-таки Обамеянг мав розкішну нагоду врятувати становище господарів, однак схибив з кількох метрів – 1:2.