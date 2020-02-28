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Артета – о вылете Арсенала из Лиги Европы: Это очень больно и жестоко

09:58 86 Читати українською
Артета – о вылете Арсенала из Лиги Европы: Это очень больно и жестоко
Микель Артета / Reuters

Главный тренер Арсенала Микель Артета подытожил выступление своей команды во втором матче 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса (1:2).

113’ Пьер-Эмерик Обамеянг
 
Папе Сиссе 53’
Юссеф Эль-Араби 119’
53’ Папе Сиссе
113’ Пьер-Эмерик Обамеянг
119’ Юссеф Эль-Араби

"Это очень больно. У нас были серьезные планы на этот турнир. Для нас это было очень важно. Игра получилась очень сложной эмоционально.

Роскошная бисиклета Обамеянга и трагичная концовка в видеообзоре матча Арсенал – Олимпиакос – 1:2

Мы пытались и пытались, снова и снова, мы отдали все. Они защищались очень глубоко. Мы успели забить, но потом пропустили, снова после стандарта. Атаковать против 10 игроков – очень сложно. Я чувствовал, что мы создали достаточно шансов для комфортной победы. Этого не произошло, но нам стоило лучше контролировать игру в последние 5 минут.

Не думаю, что игроки были самоуверенны до матча, они знали, что это будет трудно. Это жестоко. Это огромное разочарование, но в то же время я очень горжусь игроками, это было бы невероятным подъемом. Ребята знают, что я поддерживаю их, но это очень больно", – цитирует Артету ВВС.

Напомним, Арсенал был финалистом прошлого розыгрыша Лиги Европы, однако в решающем матче уступил Челси (1:4).

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