Арсенал – Манчестер Юнайтед – відео голів

Лондонський Арсенал приймає Манчестер Юнайтед у рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео ключових епізодів.

Команди активно розпочали поєдинок, що призвело до швидкого взяття воріт.

Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – екс-гравець Шахтаря в основі

На 8-й хвилині Колашинац уник офсайду на лівому фланзі після пасу Обамеянга й прострілив до карної зони, а звідти Ніколя Пепе влучно пробив у протихід Де Хеа.

Відео гола Пепе:

Після забитого м'яча Арсенал почав грати розкутіше й створив чимало нагод, аби подвоїти власну перевагу. Зрештою, "каноніри" оформили гол у роздягальню. Це Пепе навісив із кутового на ближню стійку, Ляказетт головою прокинув далі, а Сократіс Папастатопулос із кількох метрів розстріляв голкіпера МЮ.

Відео гола Сократіса: